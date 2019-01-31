TRT Haber

31
Ocak 2019
Perşembe
Dünya

ABD'de soğuk hava dalgası hayatı felç etti

ABD'yi etkisi altına alan soğuk hava dalgası nedeniyle Chicago'da binlerce uçuş iptal edildi. Yetkililer, soğuk hava dalgası için uyarısı seviyesini "tehlikeli"ye yükseltti.

31.01.2019

Tren rayları çatladı, su boruları kırıldı, elektrik sistemlerini buz tuttu.
ABD`de son yılların en şiddetli kışı nedeniyle hayat felç oldu.
Chicago`da 1985 yılının ocak ayında ölçülen eksi 32`derecenin ardından bu hafta eksi 30 derece ölçüldü.
Soğuk hava dalgasının rüzgarla birlikte yeni bir rekor kırabileceği açıklandı.
Tehlikeli soğuk uyarısının yapıldığı şehirde 5 bine yakın uçuşun iptal edildiği açıklandı.
Merkezi yerlerde 160’a yakın ‘ısınma merkezi’ kuruldu ve posta çalışanlarının görevlerine ara verildi.
Bilim insanları, iklim değişikliği nedeniyle rekor kıran hava olaylarının daha çok yaşandığını açıkladı.
Fotoğraf: Reuters / AFP / AA
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