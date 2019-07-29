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ABD'de silahlı saldırı: 3 ölü, 12 yaralı

ABD'nin California eyaletindeki yemek festivalinde düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre en az 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

29.07.2019

ABD medyasında yer alan haberlere göre, California`nın kuzeyinde her yaz yapılan Gilroy Sarımsak Festivali`nde silahlı saldırı düzenlendi.
Yetkililer, saldırıda ilk belirlemelere göre en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin yaralandığını bildirdi.
Olay yerine polis ve ambulanslar sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Ölü ve yaralıların sayısının artmasından endişe duyuluyor.
Görgü tanıkları, saldırganın 30`lu yaşlarda beyaz erkek olduğunu ve yarı otomatik silahla etrafa ateş açtığını belirtti.
Yerel basındaki görüntülerde silah seslerinin ardından insanların panik halinde uzaklaşmaya çalışması yer alıyor.
Polis, saldırganın olay yerinde öldüğünü açıkladı.
Fotoğraf: AA, AFP, AP
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