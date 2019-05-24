ABD'de fırtına ve hortum hayatı felç etti

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Evler yıkıldı ağaçlar söküldü araçlar ters döndü.

ABD`nin güneybatısındaki Missouri Eyaletini vuran şiddetli fırtına ve sel felaketi hayatı felç etti.

Bir günde 30`dan fazla hortum oluştu, yerleşim birimleri alt üst oldu. Onlarca ev ve işyeri büyük hasar gördü. Bazılarının çatısı uçtu, bazıları kısmen yıkıldı.

Şiddetli yağış ve fırtınanın etkili olduğu bölgelerde, karayolu, hava ve tren seferlerinde aksamalar yaşanıyor. Yollar ters dönen araçlar nedeniyle araba mezarlığına döndü. Çok sayıda trafik kazası meydana geldi.

Fırtınanın beraberinde gelen şiddetli yağış bazı bölgelerde sel felaketine yol açtı. Yollar caddeler suya gömüldü.

Bölgede on binlerce kişinin elektriksiz kaldığı bildiriliyor. Yetkililer şiddetli fırtınanın bir süre daha devam edeceğini belirterek halkı uyardı.