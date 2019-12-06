AB kapısında bekleyen göçmenler dondurucu soğukta yaşam mücadelesi veriyor
Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü Bosna Hersek'teki Vucjak Kampı'nda çadırlarda kalan 500'e yakın düzensiz göçmen, AB üyesi Hırvatistan'ın kapıları açmasını umut ediyor.
06.12.2019
İlerlemelerine izin verilmeyen göçmenler, illegal yollardan geçmek üzere sınıra gidiyor.
Göçmenler, illegal yollardan sınırı geçmek için yola çıkmadan önce toplanıyor.
Göçmenler, içme suyu ihtiyaçlarını civarda bulunan evlerin kuyularından sağlıyor.
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