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89'uncu kattan 360 derece Moskova

Rusya'nın başkenti Moskova'yı gökdelenlerden seyretmek isteyenlerin yeni adresi Moskova City’de inşa edilen Federasyon Kulesi oldu.

23.07.2019

Yerli ve yabancı konuklar, kulenin 89. katına çıkarak Moskova’yı 360 derece seyretme imkanı buluyor.
Fotoğraf: AA
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