80 yıllık bisiklet ehliyetleri müzede sergileniyor

"Bizleri de gururlandırıyor bir Türk olarak."

O dönemde böyle bir uygulama yapılmasının İnegöl için çok önemli olduğunu belirten Sevinç, "Özellikle Hollanda`dan, Danimarka`dan, Kuzey Avrupa`dan gelen ziyaretçilerimiz, bu bölümü gördüğü anda çok şaşırıyor, hayrete düşüyorlar çünkü bu bölgelerde bisiklet kullananlara halen ehliyet veriliyor. Yıllar önce o dönemde Türkiye`de, İnegöl`de böyle bir uygulamanın olması, onları çok duygulandırıyor. Bizleri de gururlandırıyor bir Türk olarak." dedi.