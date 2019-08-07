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80 yıllık bisiklet ehliyetleri müzede sergileniyor

İnegöl Kent Müzesi'nde sergilenen ve 1940'lı yıllardan kalma "bisiklet ehliyetnameleri" ziyaretçilerden ilgi görüyor.

07.08.2019

Belediyeye ait müzenin sorumlusu Serdar Sevinç, gazetecilere yaptığı açıklamada, müzede sergilenen eserler arasında İnegöl Belediyesince 1940`lı yıllarda verilen bisiklet ehliyetlerinin de bulunduğunu söyledi.
"Bizleri de gururlandırıyor bir Türk olarak."
O dönemde böyle bir uygulama yapılmasının İnegöl için çok önemli olduğunu belirten Sevinç, "Özellikle Hollanda`dan, Danimarka`dan, Kuzey Avrupa`dan gelen ziyaretçilerimiz, bu bölümü gördüğü anda çok şaşırıyor, hayrete düşüyorlar çünkü bu bölgelerde bisiklet kullananlara halen ehliyet veriliyor. Yıllar önce o dönemde Türkiye`de, İnegöl`de böyle bir uygulamanın olması, onları çok duygulandırıyor. Bizleri de gururlandırıyor bir Türk olarak." dedi.
Sevinç, müzeyi görmeyenleri, nadide eserlerin bulunduğu İnegöl Kent Müzesi`ne beklediklerini sözlerine ekledi.
Fotoğraf: AA
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