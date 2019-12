77. Altın Küre adayları açıklandı

SİNEMA-En İyi Film (Drama) -The Irishman -Marriage Story -1917 -Joker -The Two Popes

En İyi Film (Komedi ya da Müzikal) -Once Upon a Time in Hollywood -Jojo Rabbit -Knives Out -Rocketman -Dolemite Is My Name

En İyi Erkek Oyuncu (Drama) -Christian Bale, Ford v Ferrari -Antonio Banderas, Pain and Glory -Adam Driver, Marriage Story -Joaquin Phoenix, Joker -Jonathan Pryce, The Two Popes

En İyi Kadın Oyuncu (Drama) -Cynthio Erivo, Harriet -Scarlett Johansson, Marriage Story -Soarise Ronana, Little Women -Charlize Theron, Bombshell -Renee Zellweger, Judy