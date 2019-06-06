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75'lik Çinli kadının yamaç paraşütü heyecanı

Muğla'nın Fethiye ilçesine tatile gelen 75 yaşındaki Çinli kadın, ilerleyen yaşına rağmen yaklaşık yarım saat yamaç paraşütüyle gökyüzünde süzüldü.

06.06.2019

Fethiye`nin Ölüdeniz Mahallesi`ndeki bin 965 rakımlı Babadağ, her yıl yamaç paraşütü yapmak isteyen binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.
Kızıyla ilçeye tatile gelen Çinli Wang Qiling de Ölüdeniz Mahallesi`nde yamaç paraşütlerini görünce uçuş yapmak istedi.
Babadağ`ın bin 700 metre pistine çıkan Qiling ile pilot Barış Aksoy, tandem (ikili) uçuş yaptı.
Aksoy, uçuşu ise aksiyon kamerayla görüntüledi.
Qiling, gökyüzünde rahat tavırlarıyla dikkat çekti.
Qiling, Türkiye`ye ilk kez geldiğini ve çok beğendiğini söyledi.
Türklerin çok misafir, güler yüzlü olduğunu anlatan Qiling, "Gökyüzünde yamaç paraşütlerini görünce ben de yapmak istedim. Hiç korkmadım. Ölüdeniz’i, dağları ve Fethiye`nin birçok yerini gökyüzünde izledim. Türkiye ve buralar çok güzel" dedi.
Qiling, Ölüdeniz`in gökyüzündeki görüntüsüyle insana huzur verdiğini, canlılık kattığını vurguladı.
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