75'lik Çinli kadının yamaç paraşütü heyecanı

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Fethiye`nin Ölüdeniz Mahallesi`ndeki bin 965 rakımlı Babadağ, her yıl yamaç paraşütü yapmak isteyen binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Kızıyla ilçeye tatile gelen Çinli Wang Qiling de Ölüdeniz Mahallesi`nde yamaç paraşütlerini görünce uçuş yapmak istedi.

Babadağ`ın bin 700 metre pistine çıkan Qiling ile pilot Barış Aksoy, tandem (ikili) uçuş yaptı.

Aksoy, uçuşu ise aksiyon kamerayla görüntüledi.

Qiling, gökyüzünde rahat tavırlarıyla dikkat çekti.

Qiling, Türkiye`ye ilk kez geldiğini ve çok beğendiğini söyledi.

Türklerin çok misafir, güler yüzlü olduğunu anlatan Qiling, "Gökyüzünde yamaç paraşütlerini görünce ben de yapmak istedim. Hiç korkmadım. Ölüdeniz’i, dağları ve Fethiye`nin birçok yerini gökyüzünde izledim. Türkiye ve buralar çok güzel" dedi.