70'lik dede tarlasını kara saban ile sürüyor

Öküzlerinin yaşlı olduğunu dile getiren Erim, şöyle devam etti:

"Gençliğimde traktör alacak param yoktu. Zaten traktörle ne yapayım, düz arazi de yok. Onu yaptırmaya da bir sürü para gidecek. Bunlar benim evladım gibi. Sabah kalkıp karınlarını doyuruyorum, altlarını temizliyorum, sırtlarını kaşıyorum. 20 senedir ben bu öküzleri çifte koşuyorum. Kendi canım gibi bunları seviyorum. Öküzler 20 yaşında olduğu için çok yormuyorum onları. Bir, iki sene daha yaparım bu işi. 70 yaşıma girdim, gücüm yetmiyor. Bu öküzlerle birlikte ben de bu işi bırakacağım."