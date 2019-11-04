7. Uluslararası Mersin Narenciye Festivali

Sahil bandında gerçekleştirilen festival kapsamında, Türkiye`nin yanı sıra aralarında Rusya, Bulgaristan, Güney Kore, Kırgızistan, Meksika, Şili, Moldova ve Hindistan`ın da olduğu 25 ülkeden sanat grupları oluşturulan kortejde gösteri sundu.

Kortejde, narenciye kullanılarak yapılan aslan, fil, motosiklet, portakal, limon, gitar gibi 10 devasa figür de dikkati çekti.

Sahilin de narenciye ürünleriyle süslendiği festivalde, bu yıl ilk kez yapılan balina, ejderha, maymun ve denizaltı gibi figürler ile uçak, helikopter, mini evlerin sergilendiği alan vatandaşların akınına uğradı.