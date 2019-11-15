7 milyon yıllık fosiller Kırşehir'deki arkeoloji müzesinde sergilenecek

Kırşehir Kaman ilçesinde devam eden kazılarda çıkarılan fosiller, Ahi Evran Üniversitesi laboratuvarında Türk ve yabancı bilim insanlarınca inceleniyor.

Laboratuvarlarda, gergedan, maymun, fil, sırtlan, zürafa, primat, at ve kedi kemiklerinin bulunduğu 2 bine yakın fosil muhafaza ediliyor.

Kurutlu Kazı Heyeti Başkanı ve KAEÜ Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Cem Erkman, 2014 yılındaki çalışmalarda bulunan hayvan fosillerinin Anadolu doğa tarihine ışık tutacağını söyledi.

Kazıların dünya çapında ilgi gördüğünü anlatan Erkman, yaklaşık 7 milyon yıl öncesi üst miyosen döneme ait kemiklerin Antropoloji bölümündeki üç ayrı laboratuvarda incelenme, birleştirme ve ayaklandırma çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Anadolu doğa tarihinin başta öğrenciler olmak üzere yerli ve yabancı turistlerce de bilinmesini amaçladıklarını vurgulayan Erkman, Kırşehir Arkeoloji Müzesi`nin yeni binasının tamamlanmasının ardından fosillerin burada sergilenmesinin planlandığını söyledi.

Müze ziyarete açılacak Fosilleri müzede daha çok kişinin görme imkanı bulacağını belirten Erkman, şöyle konuştu: "Kırşehir`e yeni bir müze yapılıyor. Kırşehir Arkeoloji Müzesi`nin yeni binasında sergi salonları da olacak. Projeye göre gergedan, zürafa ve sırtlanın ayaklandırma işlemiyle müzede sergilenmesi hedefleniyor. Müzenin büyük bir kısmının paleontolojik vitrinlerini kazıdan çıkarılan fosiller dolduracak."