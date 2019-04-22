600 milyon yıl önce Türkiye dünyanın neresindeydi?

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Dünya, yüz milyonlarca yıl önce kara parçalarının bu kadar dağınık olmadığı bir yerdi. O zamanlar, bütün kıtalar bir aradaydı.

1912 yılında Alman meteorolog Alfred Wegener, ilk kez ‘kıta kayması teorisi’ni ortaya koydu. Bu teoride, kıtaların hareket halinde olduğunu ve bugünkü durumunun böyle ortaya çıktığını açıkladı.

Daha sonra Wegener, teorisinde milyonlarca yıl önce tek ve büyük bir kıta olduğunu savundu.

Pangea adı verilen bu süper kıta, Yunanca “tüm dünya” anlamına gelen “pangaia” sözcüğünden geliyor.

300 milyon yıl önce oluşmaya başladı ve 100 milyon yıl önce kara parçaları birbirinden ayrıldı.

“Kıtaların ve Okyanusların Kökeni” adlı kitabında Wegener, Amerika ve Afrika kıtalarının uyumundan kaynaklı eski iklim benzerliklerinden, fosil kalıntılarından, kaya yapılarının karşılaştırılmasından bahsetti.

Aynı zamanda çağdaş teori, Dünya dış kabuğunun üzerinde hareket eden çeşitli plakalara ayrıldığını ileri sürüyor. Bu da bir bakıma Wegener’in teorisini destekler nitelikte.

Ancient Earth adlı bir web sitesinde, "Şu an yaşadığım yer Pangea kıtasında nerede olurdu?" sorusuna cevap bulunabiliyor. Ancient Earth, Dinosaur Pictures adlı kuruluşun desteklediği bir site.

Sitede, milyonlarca yıl öncesine gidilebiliyor ve istenilen ülke seçilebiliyor. Böylece seçilen ülkenin o dönemde nerede bulunduğu görülebiliyor.