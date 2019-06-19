53. Paris Havacılık Fuarı

Fransa`nın başkenti Paris`teki Le Bourget havalimanında, bu yıl 53`üncüsü düzenlenen `Paris Air Show` adlı havacılık fuarında, Airbus A330neo tipi jet uçağı tanıtıldı.
Fransa`nın başkenti Paris`teki Le Bourget havalimanında, bu yıl 53`üncüsü düzenlenen `Paris Air Show` adlı havacılık fuarında, Brezilya yapımı askeri jet nakliye uçağı olan Embraer KC-390 tanıtıldı.
Fransa`nın başkenti Paris`teki Le Bourget havalimanında, bu yıl 53`üncüsü düzenlenen `Paris Air Show` adlı havacılık fuarında, Dassault Rafale tipi jet uçağı tanıtıldı.
Fransa`nın başkenti Paris`teki Le Bourget havalimanında, bu yıl 53`üncüsü düzenlenen `Paris Air Show` adlı havacılık fuarında, Airbus A350-1000 tipi jet uçağı tanıtıldı.
Fransa`nın başkenti Paris`teki Le Bourget havalimanında, bu yıl 53`üncüsü düzenlenen `Paris Air Show` adlı havacılık fuarında, Airbus A330neo tipi jet uçağı tanıtıldı.
Fransa`nın başkenti Paris`teki Le Bourget havalimanında, bu yıl 53`üncüsü düzenlenen `Paris Air Show` adlı havacılık fuarında, Airbus A330neo tipi jet uçağı tanıtıldı.
Fransa`nın başkenti Paris`teki Le Bourget havalimanında, bu yıl 53`üncüsü düzenlenen `Paris Air Show` adlı havacılık fuarında, Airbus A350-1000 tipi jet uçağı tanıtıldı.
Fransa`nın başkenti Paris`teki Le Bourget havalimanında, bu yıl 53`üncüsü düzenlenen `Paris Air Show` adlı havacılık fuarında, Airbus A330neo tipi jet uçağı tanıtıldı.
Fransa`nın başkenti Paris`teki Le Bourget havalimanında, bu yıl 53`üncüsü düzenlenen `Paris Air Show` adlı havacılık fuarında, Brezilya yapımı askeri jet nakliye uçağı olan Embraer KC-390 tanıtıldı.
Fransa`nın başkenti Paris`teki Le Bourget havalimanında, bu yıl 53`üncüsü düzenlenen `Paris Air Show` adlı havacılık fuarında, Dassault Rafale tipi jet uçağı tanıtıldı.
Fransa`nın başkenti Paris`teki Le Bourget havalimanında, bu yıl 53`üncüsü düzenlenen `Paris Air Show` adlı havacılık fuarında, Dassault Rafale tipi jet uçağı tanıtıldı.
Fransa`nın başkenti Paris`teki Le Bourget havalimanında, bu yıl 53`üncüsü düzenlenen `Paris Air Show` adlı havacılık fuarında, Dassault Rafale tipi jet uçağı tanıtıldı.
Fransa`nın başkenti Paris`teki Le Bourget havalimanında, bu yıl 53`üncüsü düzenlenen `Paris Air Show` adlı havacılık fuarında, çok amaçlı bir helikopter olan Ansat tanıtıldı.
Fransa`nın başkenti Paris`teki Le Bourget havalimanında, bu yıl 53`üncüsü düzenlenen `Paris Air Show` adlı havacılık fuarında, Dassault Falcon 8X tipi jet uçağı tanıtıldı.
Fransa`nın başkenti Paris`teki Le Bourget havalimanında, bu yıl 53`üncüsü düzenlenen `Paris Air Show` adlı havacılık fuarında, Airbus A350-1000 tipi jet uçağı tanıtıldı.
Fransa`nın başkenti Paris`teki Le Bourget havalimanında, bu yıl 53`üncüsü düzenlenen `Paris Air Show` adlı havacılık fuarında, Dassault Rafale tipi jet uçağı tanıtıldı.
Fransa`nın başkenti Paris`teki Le Bourget havalimanında, bu yıl 53`üncüsü düzenlenen `Paris Air Show` adlı havacılık fuarında, Airbus A330neo tipi jet uçağı tanıtıldı.
Fransa`nın başkenti Paris`teki Le Bourget havalimanında, bu yıl 53`üncüsü düzenlenen `Paris Air Show` adlı havacılık fuarında, Brezilya yapımı askeri jet nakliye uçağı olan Embraer KC-390 tanıtıldı.
Fransa`nın başkenti Paris`teki Le Bourget havalimanında, bu yıl 53`üncüsü düzenlenen `Paris Air Show` adlı havacılık fuarında, Brezilya yapımı askeri jet nakliye uçağı olan Embraer KC-390 tanıtıldı.
Fotoğraf: AA