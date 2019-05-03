5. Uluslararası Denizli Cam Bienali başladı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kültür ve Kongre Merkezi`nde açılışı yapılan ve bu yıl "yansıma" temasıyla sanatseverlerle buluşan bienalde ABD, İtalya, Letonya, Fransa ve Türkiye`den sanatçılar, canlı cam gösterileri yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğin kentin sosyal, kültürel ve ekonomik hayatına katkısının yanında kentin tanıtımına da büyük destek sağlayacağını ifade etti.

"Her gün 10 farklı sanatçının canlı cam gösterisi olacak." Zolan, bienalde canlı cam gösterileri ve 7 farklı konseptte yaklaşık 150 parça eserin izlenebileceği belirterek "Cam sergileri ile gerçekleşecek olan bienal, amatör ve profesyonel olarak cam ile ilgilenenlerin yanı sıra, camın şekillenip sanata dönüşmesini merak eden, camla tanışmak isteyen herkese açık ve ücretsiz olarak gerçekleşiyor. Her gün 10 farklı sanatçının canlı cam gösterisi olacak." dedi.

Bienal organizatörü Ömür Duruerk ise ilkini 2011 yılında düzenledikleri etkinliğin büyüyerek devam etmesinin sevindirici olduğunu söyledi.

Cam sanatçılarının bienale büyük ilgi gösterdiğini belirten Duruerk, cam sanatında ustanın elini görmenin öğrenmek açısından çok önemli olduğunu dile getirdi.

Stantları gezen misafirler, cam sanatçılarının gösterilerini izledi, sanatçılar çocukların yanlarında getirdiği bardak ve şişelere motifler yaptı.

Sergide camdan yapılan akrep, horoz, maymun, kuş ve kedi figürleri ilgi topladı.