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Açık

5 bin yıllık tuz mağarası

Çankırı'da Hititler döneminden beri kullanılan tuz mağarası, ziyaretçilerden ilgi görüyor.

22.11.2019

İl merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan ve yıllarca yapılan üretim sonucu içinde birçok galeri oluşan yerin 150 metre altındaki mağaranın, astım, bronşit, akciğer hastalıklarının tedavisine iyi geldiği biliniyor.
Mağara, içinde açılan sergilerle sanatsal faaliyetlere de ev sahipliği yapıyor.
Mağara içerisinde, önceki dönmelerde tuz çıkartmak ve taşımak için kullanılan araçlar da yer alıyor.
Mağara içerisinde, tahnit yapılmış bazı hayvanlar da yer alıyor.
Mağara içerinde yaklaşık 300 yıllık olduğu tahmin edilen ve çürümeden duran eşek cesedi de yer alıyor.
Fotoğraf: AA
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