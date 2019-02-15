47 yıllık bakkal, ilk günkü heyecanla iş yerini açıyor

Eynesil ilçe merkezinde 20 metrekarelik bakkal dükkanını 47 yıldır işleten Kemal, ilerleyen yaşına rağmen mesleği bırakmadı. Günlerini bakkal dükkanında geçiren Kemal eski tip teraziden, kalemden ve defterden vazgeçmiyor.

Eski bakkalların olmazsa olmazı veresiye defterini Bekir Kemal dükkanı açtığı ilk günden beri tutuyor. Bu defterin kabarıklığı ilk günden beri özellikle fındık hasadı öncesi alınan kumanyalarla arttı, fındığını satan köylülerin ödeme yapmasıyla da azaldı.

Veresiye defterindeki isimler ise uzun yıllardır kendisinden alışveriş yapan müşterileri, komşuları ve yakınları. Günümüzde alışveriş için marketlere yönelinmesiyle veresiye defterinin de kullanımı azaldı.

İlk günkü tabelası olan "Bakkal Bekir Kemal" yazılı tabela ise dükkanın dış cephesinde yer alıyor.

Bakkal Bekir Sıtkı Kemal, elektrikli terazi kullanmadığı gibi pos cihazı da kullanmıyor.

Bekir Sıtkı Kemal, 1972 yılından bu yana aynı yerde mesleğini sürdürdüğünü söyledi.

Bakkalcılığı ağabeyinden öğrendiğini anlatan Kemal, "Memleketin o zamanında mısır, un, makarna satardık. Çok fazla satış yapardık ama şimdiki gibi çok çeşit yoktu." dedi.

Kemal, geçmişte bu işin çok hareketli bir meslek olduğunu belirterek, "Köylü şehre gelir alışverişini yapar giderdi. Şükür Allah`a ekmeğimizi kazandık, hep çalıştım şükrettim. Çevrede çok şeyler değişti ama bu dükkan hep burada kaldı." diye konuştu.

Bakkalın kapısını açmadan içinin rahat etmediğine değinen Kemal, "Burası benim için ev gibi, bir saat evde duramam buraya gelirim. Sabahtan çayımı içerim bakkala gelirim. Sevmesem yapamam zaten." ifadesini kullandı.

Bekir Sıtkı Kemal, yaşının ilerlediğine işaret ederek, çalışmasına gerek olmadığı halde alışkanlığını devam ettirmek istediğini, bakkal olan kayınpederinin de iş yerinde hayatını kaybettiğini dile getirdi.