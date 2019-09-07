47. Türkiye Paraşüt Şampiyonası İzmir'de

Yarışmacılar, TSK`ye ait casa tipi uçaklara binerek 12 bin fit yükseklikten atlayışlarını yaptı.

Şampiyonanın Türkiye için çok önemli olduğunu belirten Söğüt, şöyle konuştu:

"THK, Paraşüt Milli Takımı`nı oluşturmak amacıyla bu şampiyonayı düzenliyor. Birincileri, ikincileri ve üçüncüleri belirleyip daha sonra ilk 10`a giren kişiler arasından milli takım seçmelerini yapıyor."