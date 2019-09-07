47. Türkiye Paraşüt Şampiyonası İzmir'de

Selçuk-Efes Havaalanı`ndaki 47. Türkiye Paraşüt Şampiyonası`na 20 takım ve 90 yarışmacı katıldı.
Şampiyonanın ilk gününde takımların uçağa binme sırası kura ile belirlendi.
Takımlar daha sonra yapacakları atlayış öncesi resmi antrenmanlarını gerçekleştirdi.
Yarışmacılar, TSK`ye ait casa tipi uçaklara binerek 12 bin fit yükseklikten atlayışlarını yaptı.
THK Efes Uçuş Okulu Müdürü Fikret Söğüt, Türkiye Paraşüt Şampiyonası`nın "hedef" ve "formasyon" kategorilerinde gerçekleştirileceğini, organizasyonun 13 Eylül`de sona ereceğini söyledi.
Şampiyonanın Türkiye için çok önemli olduğunu belirten Söğüt, şöyle konuştu:
"THK, Paraşüt Milli Takımı`nı oluşturmak amacıyla bu şampiyonayı düzenliyor. Birincileri, ikincileri ve üçüncüleri belirleyip daha sonra ilk 10`a giren kişiler arasından milli takım seçmelerini yapıyor."