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41. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği

TRT tarafından düzenlenen 41. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği, Samsun'da 40 ülkeden çocukların katılımıyla sürüyor.

19.04.2019

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk`ün kurtuluş mücadelesini başlatmak için 19 Mayıs 1919`da Samsun`a çıkışının 100. yılı dolayısıyla kentte çeşitli etkinlikler düzenleniyor.
TRT`nin 41. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği de etkinlikler çerçevesinde Samsun`da yapılıyor.
Şenlik kapsamında, TÜYAP Samsun Kongre ve Fuar Merkezi’nde konuk çocuklar, ülkelerinin yöresel kıyafetleriyle geleneksel danslarını sergiledi.
Renkli görüntülerin yaşandığı gösterileri, yabancı çocuklar ile öğrencilere ev sahipliği yapan veliler ve vatandaşlar izledi.
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