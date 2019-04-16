400 tava muhlama 1 saatte bitti

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Merkeze bağlı Küçükçayır (Andon) köyünde düzenlenen yarışmada, bir haftalık elemeler sonucu finale kalan 3 yarışmacı mücadele etti.

Finalde Şemsettin Manevracı birinci olurken, dereceye girenlere çeşitli hediyeler de verildi.

"Muhlama önemli simgelerimizden." Rize Valisi Kemal Çeber, gazetecilere yaptığı açıklamada, muhlamanın Rize`nin en önemli değerlerinden biri olduğunu belirterek, "Şehirleri yaşatan, var eden oraların simgeleridir. Muhlama önemli simgelerimizden. Andon köyü bunların en özelleri arasında geliyor." dedi.

Yarışma birincisi Manevracı ise 35 yıldır bu işi yaptığını belirterek, "Muhlama Andon`da doğmuş, Karadeniz`e yayılmıştır. Bunu yaşatmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Bölgenin en önemli yemek kültürlerinden muhlamanın yapımının kolay olduğunu ifade eden Şemsettin Manevracı, "En önemli püf noktası el yapımı tereyağı, peynir ve mısır unu organik üretiliyor. Mısır unu su değirmeninde öğütülüyor. Gerisi tamamen el becerisine ve yemeğe katacağınız değere bağlı." diye konuştu.

Yarışmada katılımcılara 400 tava muhlamanın yanı sıra çeşitli ikramlar yapılırken, özellikle muhlama yoğun ilgi gördü.