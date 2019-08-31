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Parçalı Bulutlu

"40 Kapılı Şehir" Ani

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "Medeniyetler Beşiği" olarak adlandırılan Kars'taki Ani Ören Yeri'ne ilgi her geçen gün artıyor.

31.08.2019

Ziyaretçi sayısı her geçen gün artan Kars`taki Ani Ören Yeri görenleri cezbediyor.
Antik şehir aynı zamanda Medeniyetler Beşiği, Dünya Kenti, Binbir Kilise ve 40 Kapılı Şehir olarak da adlandırılıyor.
Şehir, 961-1045 yıllarında Pakraduni Hanedanlığı döneminde Ermeni hükümdarlarına başkentlik yaptı.
11. ve 12. yüzyıla ait İslam mimarisi eserlerini de bünyesinde barındıran antik şehir, 15 Temmuz 2016`da UNESCO Dünya Mirası Listesi`ne dahil edildi.
Ani Ören Yeri, UNESCO Dünya Mirası Listesi`ne alındıktan sonra bölgeye çok sayıda turist çekmeye başladı.
Kurulduğu günden bu yana 23 medeniyete ev sahipliği yapan, aynı zamanda Kafkaslardan Anadolu`ya ilk giriş kapısı olan Ani, her mevsim ziyaretçileri cezbediyor.
Ani`ye gelen yerli ve yabancı turistler, ören yeri ile tarihi Ebul Menucehr Camii, Ani Katedrali, Amenaprgiç, Dikran Honentz ve Abugamir Pahlavuni kiliseleri gibi eserleri ziyaret ediyor.
Geçen yılın 6 ayında 54 bin 610 kişinin ziyaret ettiği Ani`yi bu yılın aynı döneminde 70 bin 603 kişi gezdi.
Fotoğraf: AA
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