"40 Kapılı Şehir" Ani

Ziyaretçi sayısı her geçen gün artan Kars`taki Ani Ören Yeri görenleri cezbediyor.

Antik şehir aynı zamanda Medeniyetler Beşiği, Dünya Kenti, Binbir Kilise ve 40 Kapılı Şehir olarak da adlandırılıyor.

Şehir, 961-1045 yıllarında Pakraduni Hanedanlığı döneminde Ermeni hükümdarlarına başkentlik yaptı.

11. ve 12. yüzyıla ait İslam mimarisi eserlerini de bünyesinde barındıran antik şehir, 15 Temmuz 2016`da UNESCO Dünya Mirası Listesi`ne dahil edildi.

Ani Ören Yeri, UNESCO Dünya Mirası Listesi`ne alındıktan sonra bölgeye çok sayıda turist çekmeye başladı.

Kurulduğu günden bu yana 23 medeniyete ev sahipliği yapan, aynı zamanda Kafkaslardan Anadolu`ya ilk giriş kapısı olan Ani, her mevsim ziyaretçileri cezbediyor.

Ani`ye gelen yerli ve yabancı turistler, ören yeri ile tarihi Ebul Menucehr Camii, Ani Katedrali, Amenaprgiç, Dikran Honentz ve Abugamir Pahlavuni kiliseleri gibi eserleri ziyaret ediyor.

Geçen yılın 6 ayında 54 bin 610 kişinin ziyaret ettiği Ani`yi bu yılın aynı döneminde 70 bin 603 kişi gezdi.