40 kadın arasında öğrendiği çiniciliği mozaikle buluşturdu

Eserlerini Kütahya`nın merkez Akkent Mahallesi`ndeki atölyesinde yapan Çelik, çiniciliğin yanı sıra farklı çalışmalarıyla da geleneksel el sanatlarına katkı sunmak için çaba harcıyor.

Selçuklu dönemi çinilerinde uygulanan mozaik yönteminden esinlenen Çelik, bu çalışmasında ilk eserlerini vermeye başladı. Söz konusu yöntemi yeniden tasarlayan Çelik, Kütahya çinisini mozaikle buluşturdu.

Muzaffer Çelik, 1988 yılında başladığı çini sanatını modernize ederek gelecek nesillere aktarmak için farklı çalışmalar yaptığını belirtti.

"Bir çini fabrikasında işe başladım." Çinicilikteki ilk yıllarında bu işin sanat kısmını ağırlıklı olarak kadınların yaptığını, erkeklerin ise desen ve boyayla uğraşmalarının yadırgandığını dile getiren Çelik, "Orta öğrenimimi tamamladıktan sonra bir çini fabrikasında işe başladım. Çininin sanatsal yönünü öğrenmek istediğimde ise herkes şaşırdı. Yaklaşık 40 bayanın el dekoru yaptığı fabrikanın atölyesinde tek erkek olarak çalışmaya başladım. Çininin sanat yönünü de atölyenin şefi olan Zehra isimli bir abladan öğrendim." dedi.

O yıllarda erkeklerin de çininin sanatsal yönünde faaliyet göstermeleri üzerine bu tabunun yıkıldığını dile getiren Çelik, bugün ise çok sayıda erkek ustanın eserleriyle çini sanatını yaşatmaya çalıştığını vurguladı.

Çelik, 30 yıldır büyük bir aşkla yaptığı çini sanatını kurslarla başkalarına da öğrettiğini aktardı.

Farklı modern çalışmalarının bulunduğunu söyleyen Çelik, şöyle devam etti: "Kendimi çininin her alanında geliştirdim. Osmanlı, Selçuklu, İran, Kütahya ve İznik motiflerini bir araya getirerek tek bir eser üzerinde uyguladım ve başarılı oldum. Sıra dışı eserler oluşturdum. Atalarımızdan bize miras kalan motiflerin üzerinden yürüyerek modern çalışmalar yapıyorum. Geleneksel çini sanatımızın yanında çiniye daha farklı boyutlar kazandırarak gelecek kuşaklara aktarmanın gayretindeyim. Selçuklu döneminden günümüze kadar ulaşan kalıntılara baktığımızda mozaiğin çinide uygulandığını görebiliriz. Ben de bundan esinlenerek kendime özgü tasarımlarımla mozaiği çini eserlerimde uygulamaya başladım. Mozaik çiniye artı bir değer daha kattı. Çiniye mozaik uygulamasını geliştirerek gelecek nesillere aktarmayı düşünüyorum."