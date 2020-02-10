7 ilde okullara kar tatili

SİİRT`te kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kent merkezindeki özel ve resmi okullar yarın tatil edildi.

ORDU Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, ilde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 Şubat Salı günü, il genelindeki tüm okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde eğitim öğretime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

KAYSERİ`de olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçelerden Yahyalı`da tüm okullar, Bünyan`da ise taşımalı eğitim yapılan okullar yarın tatil edildi.

ARTVİN merkez ve köyleri ile Borçka, Murgul, Hopa, Arhavi ve Kemalpaşa ilçelerinde kötü hava şartları ve buzlanma nedeniyle yarın okulların tatil olacağını duyurdu. Engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı öğrenildi.

GİRESUN Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Giresun merkez ile Bulancak, Çanakçı, Dereli, Doğankent, Espiye, Eynesil, Görele, Güce, Keşap, Piraziz, Tirebolu ve Yağlıdere ilçelerindeki okullar, yarın tatil olacak. Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

VAN Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle salı günü il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda, halk eğitim, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ve rehberlik araştırma merkezlerinde eğitim öğretime bir gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.