4. Etnospor Kültür Festivali'nin son günü

4. Etnospor Kültür Festivali kapsamında gerçekleşen Azerbaycan-Karabağ at gösterisi beğeni topladı.
"Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın"
Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla azim, kararlılık ve mücadele vurgusuyla Atatürk Havalimanı`nda gerçekleştirilen festivalin son gününde Atlı Sporlar Sahası`nda gösteriler yapıldı.
Vatandaşlar özellikle Azerbaycan-Karabağ at gösterisine büyük ilgi gösterdi.
Sporcular at üzerinde hünerlerini gösterirken, yaptıkları akrobatik hareketlerle de izleyenlerden alkış aldı.
Gösteri sırasında Azerbaycan Dans Ekibi de şovlarıyla seyircilerin beğenisini topladı.
Azerbaycan-Karabağ at gösterisinin ardından Arjantin`in geleneksel sporu "pato" da vatandaşlardan ilgi gördü.
Atlı Sporlar Sahası`nda ayrıca gün boyu atlı cirit, atlı okçuluk gösterileriyle kökbörü müsabakaları yapılacak.