4. Etnospor Kültür Festivali

İstanbul`da dördüncüsü düzenlenen Etnospor Kültür Festivali, büyük bir kültür şölenine sahne oluyor.

TRT`nin iletişim ortağı olduğu festival, bu yıl "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla gerçekleştiriliyor.

Sloganıyla azim, kararlılık ve mücadele vurgusunun yapıldığı organizasyon, Atatürk Havalimanı`nda 4 gün sürecek.

Organizasyonda misafir ülke Arjantin`in de aralarında bulunduğu 16 ülkeden bine yakın sporcu yer alıyor

Festivalde, Arjantin`in geleneksel spor dalı "pato"nun yanı sıra geleneksel okçuluk, yağlı güreş, şalvar güreşi, kuşak güreşi, aba güreşi, mas güreşi, mangala, aşık atma, atlı cirit, kökbörü, atlı okçuluk olmak üzere 12 geleneksel spor dalında müsabakalar yapılacak.

Festival kapsamında Fetih Yağlı Güreşleri düzenlenecek. Organizasyonda 40`ı başpehlivan olmak üzere 300 güreşçi kol bağlayıp mücadele edecek.

Etnospor Kültür Festivali`nde geleneksel, unutulmaya yüz tutmuş 50`nin üzerinde sanat dalında atölye çalışmaları da icra edilecek. Sanatkarlar, festivale gelecek vatandaşlara uygulamalı olarak geleneksel sanatları tanıtacak ve vatandaşları bu uygulamalara dahil edecek.

Festivalde geleneksel spor oyunları için 135 at kullanılacak.

Atlar; kökbörü, atlı okçuluk, pato ve cirit müsabakalarında yer almasının yanı sıra festivale gelecek çocuklar ve ebeveynlerinin profesyoneller eşliğinde binmesi için de kullanılacak.

Çocuk oyunları ön planda Festival, spor ve oyun müsabakalarının yanında, kültürel ve eğlenceli aktiviteleri ile de yüz binlerce çocuğa ulaşacak.

Organizasyonu ziyaret edecek çocuklar, topaç, çember, tiktak, kale oyunu, menekşe, aşık, sıçratan top, bezirgan başı, üç taş, beş taş, dokuz taş, misket, ip atlama, salıncak, çuval yarışı, yumurta taşıma yarışı, kaşık kukla, masal, bilmece-mani küpleri, köy seyirlik oyunları, koz oyunu, seksek, mendil kapmaca, birdirbir, çocuk tiyatrosu, dalya, halat çekme yarışı, istop, kutu kutu pense, yağ satarım, cicili tavuk, basmık ve teneke gibi 30`un üzerinde geleneksel çocuk oyununu oynama şansı bulacak.

Çocuklar ayrıca ok atma, ata binme, aşık ve mangala gibi birçok spor ve oyunu, ebeveynlerinden izin alarak, tecrübeli profesyonellerin gözetiminde deneyimleme şansı bulacak.

Dünyanın lezzetleri Etnospor`da Etnospor Kültür Festivali`nde 16 ülkenin geleneksel yemekleri ziyaretçilerle buluşacak.

Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Filistin, Gürcistan, Kosova, Moldova, Moğolistan, Özbekistan, Pakistan, Senegal, Sudan, Tanzanya, Tunus, Ukrayna, Yemen`in geleneksel yemekleri, festivale gelen ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Alanda 16 Orta Asya ülkesini temsil eden toplulukların yanı sıra Türkiye`nin yedi bölgesinden farklı iller de çadırlarını kuracak.

Etnospor`a ilgi artıyor Etnospor Kültür Festivali`nde katılım hem sporcu hem de ziyaretçi sayısı bakımından her geçen önemli bir artış gösteriyor.

Küçükçekmece`deki Bezirganbahçe Meydanı`nda 2016`da düzenlenen 1. Etnospor Kültür Festivali`ne 500 sporcu, 360 bin ziyaretçi katıldı.

Festival, ikinci yılında Yenikapı`ya taşındı. Mayıs 2017`de düzenlenen organizasyonda 850`ye yakın sporcu, 650 bine yakın da ziyaretçi yer aldı.

Yenikapı Meydanı`nda Mayıs 2018`de düzenlenen ve 900`e yakın sporcunun katıldığı 3. Etnospor Kültür Festivali`ni ise 1 milyonun üzerine ziyaretçi takip etti.

Bu yılki festivale ise binin üzerinde sporcu ve 1 milyon 200 bin de ziyaretçinin katılması bekleniyor.

Ulaşım alternatifleri Ziyaretçiler, Etnospor Kültür Festivali`ne farklı alternatifleri kullanarak ulaşabilecek. Atatürk Havalimanı`nda yapılacak organizasyona ziyaretçiler özel araçlarının yanı sıra toplu taşımayla da gidebilecek. Özel araçlarını tercih eden vatandaşlar, Atatürk Havalimanı`ndaki otoparka park ettikten sonra servislerle festival alanına taşınacak.