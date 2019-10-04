4 Ekim Hayvanları Koruma Günü

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Hayvanları Koruma Günü olarak belirlenen 4 Ekim’de hayvan haklarına dikkat çekilmeye çalışılıyor.

Hayvan hakları savunucularının en çok tepki gösterdikleri konulardan biri de hayvanların turistlerle fotoğraf çekilmede kullanılmaları.

Tayland’ın Chiang Mai kentindeki 137 kaplanın tutulduğu turizm noktalarından biri olan Tiger Kingdom yani Kaplan Krallığın’da ise dar kafeslerde tutulan ve sakinleştirici ilaçlar verilerek yatıştırılan hayvanlarla turistlerin fotoğraf çektirilmesi sağlanıyor.

Buralarda tutulan hayvanlar 3 sene sonra doğal hayatlarına salınmasına rağmen, doğal hayata uyum sağlayamadıkları için yaşamlarını yitiriyor.

Hayvan hakları savunucularının en çok tepki gösterdikleri konulardan biri de hayvanların sirk gösterilerinde kullanılmaları.

Dünyanın birçok yerinde hayvanlar, maddi kazanç ve eğlence amacıyla doğal yaşamlarından uzaklaştırılıp çeşitli gösterilere dahil ediliyor.

Ukrayna`nın başkenti Kiev`de `Crazy Dreamers` isimli sirk gösterisinde de pek çok hayvan bu amaca yönelik kullanılıyor.