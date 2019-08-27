235 yıldır tarihe ışık tutan saray: İshakpaşa

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Tarihte "Medeniyetler geçidi`` olarak nitelendirilen Ağrı`nın Doğubayazıt ilçesinde Topkapı`dan sonra en büyük saray olan İshakpaşa Sarayı, son dönemlerde Kültür ve Turizm Bakanlığınca gerçekleştirilen çeşitli düzenlemelerle önemli sayıda turisti bölgeye çekiyor.

Osmanlı mimarisinin Anadolu`daki seçkin örneklerinden olan, Büyük Selçuklu Devleti`nin de süsleme sanatının izlerini taşıyan ve 19 yıl önce UNESCO`nun Dünya Miras Geçici Listesi`ne alınan saray, Türkiye`nin yanı sıra başta Avrupa ve Asya olmak üzere dünyanın her yerinden ziyaretçi ağırlıyor.

İlçenin 7 kilometre güneydoğusundaki bin 900 rakımlı tepede yer alan 116 odalı tarihi saray, kalorifer sistemi, geçmişte kullanılan tuvalet sistemi, kartal yuvası görünümü ile ilgi çekiyor.

Kapladığı alanla da 3 bin yıl önceden gelen değerli eserler bulunan saray ve çevresi, bu özelliği ile de ziyaretçilerine geniş bir seçenek sunuyor.