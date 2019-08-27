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235 yıldır tarihe ışık tutan saray: İshakpaşa

Osmanlı'nın Anadolu'daki en önemli eserlerinden ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin en görkemli tarihi yapılarından İshakpaşa Sarayı, 235 yıldır ayakta kalarak hem turistleri cezbediyor hem de tarihe ışık tutuyor.

27.08.2019

Tarihte "Medeniyetler geçidi`` olarak nitelendirilen Ağrı`nın Doğubayazıt ilçesinde Topkapı`dan sonra en büyük saray olan İshakpaşa Sarayı, son dönemlerde Kültür ve Turizm Bakanlığınca gerçekleştirilen çeşitli düzenlemelerle önemli sayıda turisti bölgeye çekiyor.
Osmanlı mimarisinin Anadolu`daki seçkin örneklerinden olan, Büyük Selçuklu Devleti`nin de süsleme sanatının izlerini taşıyan ve 19 yıl önce UNESCO`nun Dünya Miras Geçici Listesi`ne alınan saray, Türkiye`nin yanı sıra başta Avrupa ve Asya olmak üzere dünyanın her yerinden ziyaretçi ağırlıyor.
İlçenin 7 kilometre güneydoğusundaki bin 900 rakımlı tepede yer alan 116 odalı tarihi saray, kalorifer sistemi, geçmişte kullanılan tuvalet sistemi, kartal yuvası görünümü ile ilgi çekiyor.
Kapladığı alanla da 3 bin yıl önceden gelen değerli eserler bulunan saray ve çevresi, bu özelliği ile de ziyaretçilerine geniş bir seçenek sunuyor.
Fotoğraf: AA
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