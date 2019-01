23 yılda 12 binin üzerinde deniz kabuğu topladı

"Pul koleksiyonum, para koleksiyonum da var. Ama bütün bu koleksiyonlarda ortak nokta hepsi insan yapımı. Pul biriktiriyorsunuz ve cumhuriyet dönemi diyelim, hepsinden aldığınız zaman koleksiyon bitiyor. Fakat deniz kabukları tamamen sonsuz bir koleksiyon. 3 kuşak da geçse, 5 kuşak da geçse devam eder. Fiyatları açısından dünyada bir piyasası var. Hangi değerde, hangi tür kabuk, ne kadar eder? Her sene değişiyor. Sizin 200-300 dolara aldığınız kabuk 25-30 dolara düşebiliyor. Bazen de sizin zamanında alıp koleksiyona koyduğunuz kabuk artık bir daha hiç çıkmıyor ve değerleniyor. Dipsiz bir kuyu bu."

Yaklaşık 20 senedir profesyonel olarak dalış yaptığını da ifade eden Özer, "Koleksiyonda gördüğünüz 12 bin parçanın yüzde 0,01`ini bile dalışlarda toplamadım. Deniz kabukları aşağıda inci gibi dizilmiş vaziyette sizi beklemiyor. O kadar kolay değil bunlara erişmek. Belli bölgelerde dalışlarda bolca bulunan kabuklardan görüyorsunuz ama bizde amaç bulduğunuz her kabuğu alıp koleksiyona getirmek değil. Diğer türlü aç gözlülüğe girer. Bu hayvanları boşu boşuna, doğal sebeplerin dışında öldürmeye girer." dedi.

"Gittiğim bölgede 1-2 kabuğu, ölülerden seçerek hatıra olarak alıyorum. Kabuk koleksiyonunda, korunması açısından dikkat edilmesi gereken faktörler var. Kabuklar kapalı ortamda, direkt güneş ışıklarına maruz kalmayacak şekilde saklanmalı. Toz gibi dış etkenlerden korunmalı. Bunların en ufak çarpma darbe olduğunda kondisyonları yani değerleri düşüyor. Birçok kere elinizden düşürdüğünüz için, yere çarptığı için kabukta deformasyon olduğunda etinizden et kopmuş gibi insanı üzüntüye boğabiliyor. Kabukla da doğal bir etkileşim oluyor.

Her yıl değişik fuarlara kongrelere gidiyorum. İki yıl evvel Amerika`da kabuk bilimcilerinin yaptığı toplantıya katıldım. Bu yıl Florida`da yapılacak seminere katılacağım. Her sene mayıs ayında Paris`te uluslararası kabuk fuarı yapılıyor. Dünyanın her bir tarafından hem satıcılar hem de kabuk koleksiyonerleri geliyor. Çok yüksek miktarlarda kabuk değiş tokuşu ya da ticareti yapılıyor orada. Biz de bu vesileyle dünyada birçok kabuk koleksiyoneriyle dost olduk. Dünyada özellikle Japonlar, son yıllarda Çinliler, Amerikalılar, Belçikalılar, Fransızlar, Hollandalılar kabuklara ve koleksiyonculuğa gerçekten çok önem veriyorlar. Türkiye`de de var. Bir çoğunu tanıyorum. Yeni arkadaşlar yetişiyor bu da sevindirici."