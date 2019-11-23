23 medeniyete ev sahipliği yapan Ani Ören Yeri

11. ve 12. yüzyıla ait İslam mimarisi eserlerini de bünyesinde barındıran antik şehir, 3 yıl önce UNESCO`nun Dünya Miras Listesi`ne dahil edildi.

Kurulduğu günden bu yana 23 medeniyete ev sahipliği yapan, aynı zamanda Kafkaslardan Anadolu`ya ilk giriş kapısı olan Ani, ilkbahar, yaz, sonbahar ve kış aylarında ziyaretçilerin ilgi odağında.

Her mevsim doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla misafirlerini cezbeden Ani`yi geçen yılın ilk 6 ayında 54 bin 610, bu yılın aynı döneminde de 70 bin 603 kişi gezdi.