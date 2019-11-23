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23 medeniyete ev sahipliği yapan Ani Ören Yeri

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan "Dünya Kenti", "Medeniyetler Beşiği", "Binbir Kilise" ve "40 Kapılı Şehir" olarak da adlandırılan Ani Ören Yeri, her mevsim ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

23.11.2019

Türkiye-Ermenistan sınırında yer alan Kars`ın Arpaçay ilçesi yakınındaki Ani, 961-1045 yıllarında Pakraduni Hanedanlığı döneminde Ermeni hükümdarlarına başkentlik yaptı.
11. ve 12. yüzyıla ait İslam mimarisi eserlerini de bünyesinde barındıran antik şehir, 3 yıl önce UNESCO`nun Dünya Miras Listesi`ne dahil edildi.
1064`te Selçuklu Sultanı Alparslan`ın yaptırdığı Ebul Menucehr Camii antik kentte gelenlerin beğenisini topluyor.
Kurulduğu günden bu yana 23 medeniyete ev sahipliği yapan, aynı zamanda Kafkaslardan Anadolu`ya ilk giriş kapısı olan Ani, ilkbahar, yaz, sonbahar ve kış aylarında ziyaretçilerin ilgi odağında.
Her mevsim doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla misafirlerini cezbeden Ani`yi geçen yılın ilk 6 ayında 54 bin 610, bu yılın aynı döneminde de 70 bin 603 kişi gezdi.
Fotoğraf: AA
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