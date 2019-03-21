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2019 yılının son Süper Ay'ı izlendi

2019 yılının son Süper Ay'ı olarak adlandırılan gökyüzü olayı ABD'nin New York kentindeki Özgürlük Heykeli çevresinde izlendi.

21.03.2019

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New Jersey`de Süper Ay
2019 yılının son Süper Ay`ı olarak adlandırılan gökyüzü olayı ABD`nin New Jersey eyaletindeki West New York şehrinde izlendi.
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