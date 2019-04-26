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Dünya

2019 Endonezya Uluslararası Otomobil Fuarı

2019 Endonezya Uluslararası Otomobil Fuarı, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da başladı. Fuar 25 Nisan - 5 Mayıs tarihleri arasında açık kalacak.

26.04.2019

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2019 Endonezya Uluslararası Otomobil Fuarı, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da başladı. Fuar 25 Nisan - 5 Mayıs tarihleri arasında açık kalacak.
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