2 yerli patates çeşidi daha tescillendi

Pırlak, çeşitlerden birine "Niğde Sarısı" diğerine ise "Saruhan" isimlerinin verildiğini aktararak, şunları kaydetti:

"İki çeşidimiz de bölgemize uygun, adaptasyon kabiliyetleri ve verimleri oldukça yüksek, yemeklik ve sanayilik çeşitlerdir. Özellikle et rengi koyu sarı olan hem yemeklik hem de kızartmalık parmak çeşitlere uygun Niğde Sarısı`nın üreticilerimiz tarafından büyük tercih göreceğini düşünüyoruz. Yine Saruhan çeşidimiz de yüksek verimli bir çeşidimiz olup yemekliktir. Önümüzdeki dönemde tohumluk üretimine geçildiğinde bu çeşitlerimizin de devreye girmesiyle üreticilerimizin tohum maliyetlerinin oldukça aşağı düşeceğini düşünüyoruz."