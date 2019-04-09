2. Dünya Savaşı'nın İstanbul'da yaşayan izleri "Çakmak Hattı koruganları"

Dönemin Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak’ın fikri olan Çakmak Hattı koruganları inşası önce Mustafa Kemal Atatürk tarafından ‘savaş toprak üzerinde kazanılır’ düşüncesiyle reddedildi.

Atatürk’ün vefatının ardından ise savaşın başlamasıyla birlikte İsmet İnönü ve Fevzi Çakmak’ın talimatlarıyla koruganların yapımına başlandı

Silah ve mühimmat aktarımı için birbirlerine tünellerle bağlı olan koruganlarda su kuyuları ile birlikte olası saldırıları püskürtmek için top ve makineli tüfek mazgalları bulunuyor.