2. Dünya Savaşı'nın İstanbul'da yaşayan izleri "Çakmak Hattı koruganları"

Çakmak Hattı koruganları 2. Dünya Savaşı yıllarında olası Alman işgaline önlem olarak inşa edildi.
İstanbul Büyükçekmece’den Karadeniz kıyılarına uzanan hat yaklaşık 200 kilometre uzunluğunda.
Dönemin Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak’ın fikri olan Çakmak Hattı koruganları inşası önce Mustafa Kemal Atatürk tarafından ‘savaş toprak üzerinde kazanılır’ düşüncesiyle reddedildi.
Atatürk’ün vefatının ardından ise savaşın başlamasıyla birlikte İsmet İnönü ve Fevzi Çakmak’ın talimatlarıyla koruganların yapımına başlandı
Fazla miktarda çelik ve çimento gerektiren koruganların inşası kaynak yetersizliğinden yarıda kaldı.
Silah ve mühimmat aktarımı için birbirlerine tünellerle bağlı olan koruganlarda su kuyuları ile birlikte olası saldırıları püskürtmek için top ve makineli tüfek mazgalları bulunuyor.
İstanbul Büyükçekmece’den başlayan Çakmak Hattı koruganları Çatalca’ya doğru daha sık bir şekilde görülebiliyor.