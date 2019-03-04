2 bin 700 yıllık oyuncaklar yanardağ tüfleriyle yeniden hayat buluyor

"Çocuklar ve koleksiyonerler açısından ilgi çekici"

Tarihi oyuncakların benzerlerini daha önce çiniden ürettiklerini ancak bu kez 2 bin 700 yıllık oyuncaklara Erciyes ve Hasandağı`nın volkanik tüfleriyle hayat verdiklerini dile getiren Olçar, şunları kaydetti: "Turistler ve çocuklar ilgi gösteriyor. Kapadokya bölgesinde kırmızı toprak hakim, biz farklılık oluşturmak amacıyla üç yıldır Hasandağı ve Erciyes`in eteklerinden topladığımız yanardağ tüflerini çeşitli işlemlerden geçirdikten sonra çamura dönüştürerek farklı ürünler ortaya çıkarıyoruz. Frig dönemine ait bu oyuncakların orijinalleri Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve Kütahya Arkeoloji Müzesi`nde sergileniyor. Dönemin ustalarının hayal gücü bu oyuncaklara yansımış, biz de yeniden günümüzde hayat verdik. O dönem oyuncaklar daha sade yapılmış ama biz çok rengi tercih ediyoruz. Çocuklar ve koleksiyonerler açısından ilgi çekici. Bizler atölyedeki her çalışmamızda yeniliklere yer vermeye çalışıyoruz, çocuklar için de birtakım ürünler çıkarmak bizi ayrıca mutlu ediyor."