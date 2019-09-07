2 bin 200 yıllık mitolojik masklar gün yüzüne çıkarıldı

Antik tiyatroda bu yıl, 2 bin 200 yıl öncesine ait kalıntıların da bulunduğunun bilgisini veren Söğüt, şunları anlattı:

"Tiyatronun sahne binasında yürütülen kazı çalışmalarında kabartmalar bulduk. Bu kabartmalarda en önemli grubu masklar oluşturuyor. Daha önce burada 16 mask bulmuştuk şu anki kazılarda da 17 maskı gün yüzüne çıkararak korumaya aldık. Burada tiyatronun her iki yan girişlerine ve sahne binası dış cephesine ait maskların büyük bir kısmını bulmuş durumdayız. Bu bizim için çok sevindirici. Tiyatroda maskların bulunması kazılarda gözükebiliyor. Ama bizim gün yüzüne çıkardığımız masklar biraz farklı. Bunlar farklı kültürlere ve inançlara ait pek çok tanrı ve tanrıça ile insanlara ait betimlemeler. Onların da ötesinde bulduğumuz masklar olağandan çok daha kabarık olarak betimlenmiş."