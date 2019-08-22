1915 Çanakkale Köprüsü'nde kule blokları yükseliyor

1915 Çanakkale Köprüsü, tamamlandığında "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak.

Köprü, renkleri, figürleri ve diğer özellikleriyle "simgelerin köprüsü" olacak.

Gelibolu ilçesi Sütlüce ve Lapseki ilçesi Şekerkaya mevkileri arasında inşası süren köprünün ıslak havuzdaki kule kesonlarında, çelik şaft montajı çalışmaları tamamlandı.

Köprünün Avrupa yakasında yer alacak kule kesonlarını batırma çalışması 9 Mayıs`ta yapıldı.

Asya yakasında, Lapseki`nin Şekerkaya mevkiine yerleştirilecek kesonun batırılması için ise 25 Mayıs`ta, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan`ın da katılımıyla tören düzenlendi.

Törenin ardından batırma çalışması başlayan kule kesonu, 74 metre genişliğinde, 83,3 metre uzunluğunda, 20 metre yüksekliğinde ve 54 bin 800 ton ağırlığında.

Saatte 40 santimetre batma hızıyla yaklaşık 24 saatte dip montajına ulaştı.

Köprünün çelik imalatını yapan Çimtaş tarafından Bursa`nın Gemlik ilçesinde üretilen köprü kule bloklarının 4 adetten oluşan ilk kısmı bitti.

Her biri 800 ton ağırlığındaki 4 kule bloku "1915 Çanakkale Köprüsü" şantiye alanına deniz yoluyla geçen ay ulaştırıldı.

Bölgeye taşınan bloklardan ikisi Avrupa, diğer ikisi ise Asya yakasında ayak bölümündeki çalışmaların tamamlanmasının ardından yerlerine monte ediliyor.

Köprünün diğer bloklarının imalatının sürdüğü, tamamlanmalarının ardından Çanakkale`ye gönderileceği öğrenildi. 1915 Çanakkale Köprüsü`nde toplamda 90 bin tonu bulacak çelik kule ve çelik tabliye imalatı gerçekleştirilecek.