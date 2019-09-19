Kırklareli`nde 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı.

Kırklareli Özgürlük ve Demokrasi Meydanı`nda düzenlenen törende, Valilik, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı, Belediye Başkanlığı ile Tüm Gaziler Dayanışma Derneği tarafından Atatürk Anıtı`na çelenk sunulmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı

Kırklareli Tüm Gaziler Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Çınar, yaptığı konuşmada, Türk milletinin esarete alışık olmadığı gibi, vatanı için canını vermeye her zaman hazır olduğunu söyledi.

Kırklareli Ülke topraklarının aziz şehit kanlarıyla korunduğunu ifade eden Çınar, gaziliğin önemli bir rütbe olduğunu dile getirdi.

Kırklareli Düşmanlara karşı her zaman kararlı olduklarını anlatan Çınar, "Şehit ve gazilerimiz vatan ve bayrak aşkıyla canlarını vermeye her zaman hazırdır. Gazilerimiz milli bağımsızlığımızı korumak için vatanımızın her karış toprağına kanlarını akıtmıştır." dedi.

Kırklareli Bazı gazilerin törende duygulandığı görüldü.

Kırklareli Öğrenciler tarafından şiirlerin okunmasıyla sona eren törende, Kırklareli Valisi Osman Bilgin, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Şenol Şahin, Belediye Başkan Vekili Burcu Özel, İl Emniyet Müdürü Erkin Adalar ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Kadir Oğuz tarafından gazilere karanfil dağıtıldı.

Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında 4.Kolordu Bölge Bando Komutanlığı tarafından Ulus`taki Atatürk Heykeli önünde konser verildi.

Ankara

Ankara

Ankara

Ankara

Ankara

Ankara

Ankara

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Mardin`de tören yapıldı.

Mardin Mardin Valiliği bahçesinde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı`na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Mardin Muharip Gaziler adına Gazi Ali Candemir, konuştu.

19 Eylül Gaziler Günü Balıkesir’de çeşitli etkinlikler ile kutlandı.

Balıkesir Tören, Atatürk Anıtı`na Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Turan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Türk Muharip Gaziler Derneği Balıkesir Şube Başkanı Hulusi Karakuz`ın çelenk bırakmasıyla başladı.

Balıkesir Türk Muharip Gaziler Derneği Balıkesir Şube Başkanı Hulusi Karakuz, törende yaptığı konuşmada gazilere hitaben, "Sizler en büyük Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşayan birer temsilcisisiniz. Sizler şehitlerimizle birlikte Cumhuriyet`imizin teminatı ve temel taşlarısınız." dedi.

Balıkesir Törene CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Cumhuriyet Başsavcısı Alpaslan Kaplan, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, ilçe kaymakamları, askeri yetkililer, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile gaziler ve yakınları katıldı.

Trabzon`da, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Trabzon

Trabzon

Kayseri Valiliği, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla program düzenledi.

Kayseri Cumhuriyet Meydanı`nda düzenlenen törende, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Tuğgeneral Aziz Adalı, Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şube Başkanı Osman Balcı, Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Kayseri Saygı duruşu ve İstiklal Marşı`nın okunmanın ardından konuşan Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şube Başkanı Osman Balcı, emperyalist güçlerin Türk ordusu karşısında defalarca hüsrana uğradığını, Türk milletinin bundan sonra da ezan sesi duyulan topraklarda yabancı bir bayrağın dalgalanmasına izin vermeyeceğini söyledi.

Kayseri Balcı, "Kan dökülerek Türk`e vatan olan topraklar, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk milleti tarafından en kutsal emanet olarak korunacaktır. Asil Türk milletinin bağrından çıkan, tarihi şan ve şerefle dolu Türk ordusu, hürriyet ve bağımsızlığımızın en büyük güvencesidir. Ordumuza her zaman sahip çıkmalıyız." ifadelerini kullandı.

Mersin`de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Mersin Muharip Gaziler Derneği Mersin Şubesi Başkan Yardımcısı Kemal Gülbeyaz, törende konuşma yaptı.

Mersin