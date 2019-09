19 Eylül Gaziler Günü

Tüm Gaziler Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Çınar, yaptığı konuşmada, Türk milletinin esarete alışık olmadığı gibi, vatanı için canını vermeye her zaman hazır olduğunu söyledi.

Düşmanlara karşı her zaman kararlı olduklarını anlatan Çınar, "Şehit ve gazilerimiz vatan ve bayrak aşkıyla canlarını vermeye her zaman hazırdır. Gazilerimiz milli bağımsızlığımızı korumak için vatanımızın her karış toprağına kanlarını akıtmıştır." dedi.