18 milyon öğrenci için tatil zili çalıyor

Öğretmenler kardeş köy okulunda öğrencileri sevindirdi

Bu tür etkinlikleri zaman zaman gerçekleştirdiklerini ifade eden Baker, şunları kaydetti: "Amacımız hem köy okulunda tek başına çalışan öğretmen arkadaşımıza destek olup yalnız olmadığını göstermek, hem de burada eğitim gören çocuklarımıza destek olmaktır. Bu ziyaretlerimizi çeşitli aralıklarla yapıyoruz. Her türlü imkanın olduğu ilçe ve il merkezinde görev yapan biz öğretmenlerin şartların daha zor olduğu köy öğretmenlerinin çalışma koşullarını görerek daha azimli, özverili ve halimize şükrederek çalışmamızı sağlamaktadır. Orada bir köy var uzakta diyerek ne kadar uzak olsa da gidemediğin yer senin değildir sözünden hareketle tüm meslektaş ve öğrencilerimize yalnız olmadıkları hissettirmeye çalışıyoruz."