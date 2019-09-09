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Az Bulutlu

18 milyon öğrenci için ders zili çaldı

Yaz tatilinin ardından yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen, 2019-2020 yeni eğitim öğretim yılına bugün çalan ilk ders ziliyle başladı.

09.09.2019

Ankara`da öğrenciler okula başlamanın heyecanını yaşadı.
Ankara
Ankara
Edirne
Edirne
Edirne
Düzce
Düzce
Düzce
Düzce
Düzce Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyum sürecine destek olmak amacıyla okula yeni başlayan öğrencilerle sınıfa girip resim ve boyama yaptı.
İl Jandarma Komutanlığında görevli 7 personel, sabah saatlerinde Gümüşpınar İlkokulu`na gelerek okula yeni başlayan çocuklara sürpriz yaptı.
Törenin ardından sınıflara giren jandarma ekibi, "Jandarma Çocuk Kitabı" ve boyama kitabı verdikleri çocukların okula uyum sürecine destek oldu.
Jandarma ekibine eşlik eden iz takip köpeği "Parkur" da çocukların ilgi odağı oldu.
Düzce
Düzce
Düzce
Düzce
Kırklareli
Kırklareli
Kırklareli
Kırklareli
Kırklareli
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Tekirdağ
Tokat
Tokat
Tokat
Zonguldak
Karaman
Karaman
Fotoğraf: AA
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