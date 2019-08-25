1718 yıllık fiyat fermanı ziyarete açılacak

Roma döneminin en önemli heykeltıraşlık merkezleri arasında gösterilen Afrodisyas Antik Kenti`ndeki kazı çalışmalarında bulunan İmparator Diocletianus`un "Tavan fiyat fermanı", restorasyon çalışmasının ardından ziyarete açılacak.

Bazilika duvarlarına kazınan 1400 maddelik fermanda 1718 yıl önce kullanılan hemen tüm mal ve hizmetler için belirlenen en yüksek fiyatları görmek mümkün olabilecek.

Roma döneminin en iyi korunan antik kentlerinden Aydın`ın Karacasulu ilçesindeki Afrodisyas Antik Kenti`nde kazı ve restorasyon çalışmaları, son 29 yıldır Oxford Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Roland R.R. Smith başkanlığında yürütülüyor.

Döneminin en iyi heykeltıraşlık merkezleri arasında gösterilen Afrodisyas, özellikle stadyum, Sebasteion tapınağı, hamam, antik tiyatro, dev şehir havuzu ve Tetrapylon kapısı gibi Roma döneminin ihtişamını yansıtan yapılarıyla dikkat çekiyor.

Kazı Başkanı Prof. Dr. Smith, kentte heyecanlı bir kazı sezonu yaşadıklarını, İmparator Diocletianus döneminde duvarlara kazınan "Tavan fiyat fermanı"na dair başlatılan 5 yıllık projenin 2`nci yılında olduklarını söyledi.

Smith, Diocletianus`un yüksek enflasyonu kontrol altına almak için ham madde, imalat ürünleri ve hizmet sektörüyle ilgili 1400 maddelik "Tavan fiyat fermanı" yayınladığını aktardı.

Prof. Dr. Smith, bu fermanın Afrodisyas`taki Sivil Bazilika`nın ön cephesine devasa boyutta kazındığını anlattı.

Prof. Dr. Smith, zaman içinde bazilikanın yıkılmasıyla fermanın da kaybolduğunu, kazı çalışmalarında fermana dair parçalara ulaştıklarını belirtti.

Smith, bu parçaların birleştirilmesi ve yapının ayağa kaldırılması hedeflenen projenin arkeoloji dünyasında ender çalışmalardan biri olduğuna işaret etti.

Smith, Diocletianus fermanının birçok Roma şehrinde yayımlandığını, ancak 1400 maddenin görüldüğü başka bir arkeolojik alan bulunmadığını vurguladı.