17 Ağustos Marmara Depremi'nin 20. yılı

Sakarya`da, 17 Ağustos 1999`da meydana gelen Marmara Depremi`nde hayatını kaybedenler için anma etkinliği düzenlendi.
Depremde Sakarya`da yaşamını yitirenler için Demokrasi Meydanı`nda anma etkinliği yapıldı.
17 Ağustos 1999 Marmara Depremi`nin 20. yıl dönümü dolayısıyla Yalova`da anma programı düzenlendi.
Yalova`da, 17 Ağustos 1999 tarihindeki Marmara Depremi`nde hayatını kaybedenler, 20 sene önce depremin yaşandığı saat olan 03.02`de düzenlenen törenle anıldı
Kentte depremde yıkılan bazı binaların enkazı üzerine kurulan Deprem Anıtı`na akşam saatlerinde gelen vatandaşlar, felakette yaşamını yitirenlerin isimlerinin yazılı olduğu beton bloklara çiçek bıraktı.
Anıtın içindeki fotoğraf sergisini de gezen vatandaşlardan bazıları gözyaşlarına hakim olamadı.
İstanbul, Avcılar Belediyesi`de Marmara depreminin 20. yılı dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi.
Etkinliğe depremde yaşamanı yitirenlerin yakınları da katıldı.
Merkez üssü Kocaeli`nin Gölcük ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki Marmara Depremi`nde yaşamını yitirenler, su altında anıldı.
Değirmendere Sualtı Topluluğu`nca (DESSAT) fay hattının, kıyıdaki otel, vapur iskelesi, çay bahçesi, ev gibi yapıları denize çekmesiyle Değirmendere sahilinin 180 metre açığındaki "su altı şehri"ne dalış gerçekleştirildi.
Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki`nin de aralarında bulunduğu 60 dalgıç, gün boyunca gerçekleştirdikleri dalışlarla depremde yaşamını yitirenleri andı.