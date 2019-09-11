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Açık

16. İstanbul Bienali 14 Eylül'de kapılarını açıyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenecek olan 16. İstanbul Bienali 14 Eylül'de kapılarını ziyaretçilerine açacak.

11.09.2019

Bienalde Mariechen Danz`ın "Beden Tuğlaları" isimli eseri de yer alıyor.
16. İstanbul Bienali Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi`nin Tophane`deki yeni binasının yanı sıra Pera Müzesi ve Büyükada`da ziyaretçilerini ağırlayacak.
Bienalde Mariechen Danz`ın "Beden Tuğlaları" isimli eseri de yer alıyor.
Türkiye`den 8 sanatçının katıldığı bienalde, 25 ülkeden 56 sanatçının 220`den fazla eseri sergilenecek.
Bienalde Suzanne Treister`in "Bahçıvan" isimli eseri de ye alıyor.
Farklı alanlarda çalışan sanatçıların bienal için özel olarak ürettiği 36 yeni eser de İstanbul`da sanatseverlerle buluşacak.
Bienalde Johannes Büttner`in eseri de yer alıyor.
Bienalde Ozan Atalan`ın "Monokrom" isimli eseri de yer alıyor
Bienalde Pakui Hardware`in "Vücutdışı" isimli eseri de yer alıyor.
Bienalde Pakui Hardware`in "Vücutdışı" isimli eseri de yer alıyor.
Bienalde Pakui Hardware`in "Vücutdışı" isimli eseri de yer alıyor.
Bienalde Simon Fujiwara`nın "Dünya Çok Küçük" isimli eseri de yer alıyor.
Bienalde Simon Fujiwara`nın "Dünya Çok Küçük" isimli eseri de yer alıyor.
Bienalde Ylva Snöfrid`in "Fantasia" isimli eseri de yer alıyor.
Bienalde Ylva Snöfrid`in "Fantasia" isimli eseri de yer alıyor.
Bienalde Ylva Snöfrid`in "Fantasia" isimli eseri de yer alıyor.
Bienalde Ylva Snöfrid`in "Fantasia" isimli eseri de yer alıyor.
Bienalde Radcliffe Bailey`in "Nommo" isimli eseri de yer alıyor.
Bienalde Güneş Terkol ve Güçlü Öztekin`in "WORLBMON" isimli eseri de yer alıyor.
Fotoğraf: AA
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