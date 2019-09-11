16. İstanbul Bienali 14 Eylül'de kapılarını açıyor

16. İstanbul Bienali Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi`nin Tophane`deki yeni binasının yanı sıra Pera Müzesi ve Büyükada`da ziyaretçilerini ağırlayacak.

Bienalde Mariechen Danz`ın "Beden Tuğlaları" isimli eseri de yer alıyor.

Bienalde Mariechen Danz`ın "Beden Tuğlaları" isimli eseri de yer alıyor.

Bienalde Suzanne Treister`in "Bahçıvan" isimli eseri de ye alıyor.

Farklı alanlarda çalışan sanatçıların bienal için özel olarak ürettiği 36 yeni eser de İstanbul`da sanatseverlerle buluşacak.