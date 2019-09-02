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16. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi devam ediyor

Anadolu Ajansı (AA) Haber Akademisi ve Polis Akademisi Başkanlığınca ortaklaşa düzenlenen "16.Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi"nde muhabirlerin zorlu eğitimi hız kesmeden devam ediyor.

02.09.2019

Polis Akademisinin Gölbaşı yerleşkesinde gerçekleştirilen "Toplumsal Olaylarda Ekipman Kullanımı" dersinde savaş muhabiri adayları, kitlesel olaylarda nasıl davranmaları gerektiğini öğrendi.
TOMA`dan tazyikli su sıkılan kursiyerlere, biber gazlı müdahalede bulunuldu.
Kursiyerlere, Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Daire Başkanlığı Deniz Limanları Şube Müdürlüğü Su Altı Büro Amirliğinde görevli deniz polisleri tarafından Kesikköprü Barajı`nda verilen eğitimlerde, suda hayatta kalma, suda vücut ısısını koruma ve boğulmak üzere olan birine müdahale yöntemleri uygulamalı olarak anlatıldı.
Eğitim sırasında senaryo gereği suya bırakılan yüzme bilmeyen kursiyerler yüzme bilen arkadaşları tarafından kıyıya getirildi.
Kursiyerler, Gölbaşı Sürüş Teknikleri Eğitim Pisti`nde güvenli ve ileri sürüş teknikleri eğitimi aldı.
Simülasyon araçlarında eğitim alan ve uzman polislerden parkurda ileri sürüş tekniklerini öğrenen muhabirler, emniyet kemeri kullanılmaması durumunda olası bir kazada yaşanacakları uygulamalı olarak test etti.
Savaş muhabiri adaylarına, yakın savunma eğitiminde saldırı anında kendilerini savunma, vücudun hassas ve kritik noktaları, mesafe kontrolü ve odaklanma, silahsız saldırgana karşı savunma gibi saldırılarda yapılması gereken hareketler hem teorik hem de uygulamalı olarak anlatıldı.
Fotoğraf: AA
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