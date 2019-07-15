15 Temmuz şehitleri anılıyor

Ankara Karşıyaka Mezarlığı`ndaki 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği ve Polis Şehitliği`nde düzenlenen anma programına katılan şehit yakınları kabirleri ziyaret etti.
Aileler, Türk bayrakları asılı kabirlerin başında dua etti.
Mezarlara çiçek bırakan aileler, şehitliği karanfillerle süsledi.
Mersin`de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi.
Hatay`da Antakya Şehitliği`nde tören düzenlendi. Törende şehitler için dua edildi.
Osmaniye`de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi.
Şehit polis memuru Fatih Dalgıç, Eskişehir`de kabri başında anıldı.
İzmir`deki Kadifekale Hava Şehitliği`nde tören düzenlendi.
Erzincan`da şehit yakınları, kent merkezindeki Garnizon Şehitliği`ni ziyaret etti.
Kayseri Kartal Şehitliği`nde düzenlenen programda Kur`an-ı Kerim okundu, dua edildi, saygı atışı yapıldı.
Aydın`da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlikte tören düzenlendi. Şehit olan polis memuru Necip Cengiz Eker`in annesi Güzel Eker, oğlunun mezarı başında gözyaşı döktü.
FETÖ`nün darbe girişimi sırasında İstanbul`da şehit olan Metin Arslan, Karabük`teki mezarı başında anıldı.
Fotoğraf: AA