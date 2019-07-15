15 Temmuz şehitleri anılıyor

Ankara Karşıyaka Mezarlığı`ndaki 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği ve Polis Şehitliği`nde düzenlenen anma programına katılan şehit yakınları kabirleri ziyaret etti.

Aileler, Türk bayrakları asılı kabirlerin başında dua etti.

Mersin`de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi.

Hatay`da Antakya Şehitliği`nde tören düzenlendi. Törende şehitler için dua edildi.

Osmaniye`de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi.

Erzincan`da şehit yakınları, kent merkezindeki Garnizon Şehitliği`ni ziyaret etti.

Aydın`da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlikte tören düzenlendi. Şehit olan polis memuru Necip Cengiz Eker`in annesi Güzel Eker, oğlunun mezarı başında gözyaşı döktü.