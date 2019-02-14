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143. Westminster Kennel Club Köpek Şovu

Bu yıl 143.'sü düzenlenen Westminster Kennel Club Köpek Şovu ABD’nin New York kentindeki Madison Square Garden’da başladı. Şovda, Amerika'nın farklı kentlerinden gelen çeşitli köpekler yarıştı.

12.02.2019

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Bu yıl 143.'sü düzenlenen Westminster Kennel Club Köpek Şovu ABD’nin New York kentindeki Madison Square Garden’da başladı. Şovda, Amerika'nın farklı kentlerinden gelen çeşitli köpekler yarıştı.
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