14. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi devam ediyor

Savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapacak muhabirler yetiştirmek amacıyla düzenlenen programda, kursiyerler, alanında uzman isimler tarafından eğitiliyor.

Eğitime katılan habercilere, görev başında maruz kalabilecekleri saldırı ve tehlikelere karşı hayatta kalabilmeleri için gerekli bilgiler veriliyor.

Programda, AA habercilerinin yanı sıra Suriye`de farklı medya kuruluşlarında çalışan muhabirler de yer alıyor.

Eğitimin ilk bölümünde öğrencilere "Rota Belirleme ve Harita Okuma", "Hava ve Deniz Operasyonları", "Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) Saldırılar", "Savaş Teorisi ve Terminolojisi", "İkna Stratejiler ve Algı" ile "Savaş Hukuku" derslerinde teorik bilgiler anlatıldı.

Kursiyerlere, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) uzmanları tarafından afetlerde karşılaşabilecekleri riskler hakkında psikolojik ve teknik bilgi de aktarıldı.

Uygulamalı gerçekleştirilen eğitimlerde, kursiyerler deprem bölgelerinde neler yapabileceklerini ve olası kurtarılma senaryolarında nasıl davranmaları gerektiğini gördü.

Kursiyerlere ayrıca uzman görevlilerce "İlk Yardım" ile "Toplumsal Olaylarda Ekipman Kullanımı" konuları uygulamalı olarak gösterildi.

Polis Akademisinin Gölbaşı yerleşkesinde gerçekleştirilen "Toplumsal Olaylarda Ekipman Kullanımı" dersinde savaş muhabiri adayları, kitlesel olaylarda nasıl davranmaları gerektiğini öğrendi.

TOMA`dan tazyikli su sıkılan kursiyerlere, biber gazlı müdahalede bulunuldu.

Kursiyerlere, Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Daire Başkanlığı Deniz Limanları Şube Müdürlüğü Su Altı Büro Amirliğinde görevli deniz polisleri tarafından Kesikköprü Barajı`nda verilen eğitimlerde, suda hayatta kalma, suda vücut ısısını koruma ve boğulmak üzere olan birine müdahale yöntemleri uygulamalı olarak anlatıldı.

Eğitim sırasında senaryo gereği suya bırakılan yüzme bilmeyen kursiyerler yüzme bilen arkadaşları tarafından kıyıya getirildi.

Kursiyerler ayrıca Gölbaşı Sürüş Teknikleri Eğitim Pisti`nde güvenli ve ileri sürüş teknikleri eğitimi aldı.

Simülasyon araçlarında eğitim alan ve uzman polislerden parkurda ileri sürüş tekniklerini öğrenen muhabirler, emniyet kemeri kullanılmaması durumunda olası bir kazada yaşanacakları uygulamalı olarak test etti.

Antalya`da görev yapan Anadolu Ajansı Foto Muhabiri Mustafa Çiftçi eğitimin önemine değinerek,"Savaş muhabirliği gerçekten mesleğimiz için gerekli bir eğitim, sahada nasıl hareket edeceğimizi ve zorlu şartlar altında hayatta kalmak için faydalı teorik ve pratik dersler görüyoruz." dedi.

Suriye`den eğitime katılan Homam Daas ise eğitimlerin zor ama verimli olduğunu vurgulayarak, Suriye`de zorlu şartlar altında yaşadığını ve karşılaşacağı olaylarda eğitimlerde öğrendiklerini kullanacağını belirtti.

Eğitimin ikinci bölümünde kursiyerler Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Dairesi Başkanlığında kaçırılma, rehin alınma, kontrol noktalarında mevzi oluşturma, silah ve kişisel güvenlik konularında eğitim alacak.

Eğitim kapsamında kursiyerlere ayrıca Bomba İmha Daire Başkanlığınca "patlayıcılar, mayın ile bubi tuzakları ve tehlikeli alanlar" anlatılacak.