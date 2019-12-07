12 ülkeden 2 bin kedi Rusya'daki fuara katıldı
Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen "Winter Cat Show" adlı uluslararası kedi fuarında 12 ülkeden 2 bin kedi yer aldı.
07.12.2019
Moskova`daki Crocus Expo Fuar Merkezi`nde "Roskoş" Felinoloji Kulübünce organize edilen fuarı çok sayıda kişi ziyaret etti.
12 ülkeden ve 40 cinsten 2 bin kedinin yer aldığı fuarda, "en iyi kedi" ve "en iyi yavru kedi" gibi çeşitli yarışmalar yapıldı.
Kedilerle ilgili sunumların yapıldığı fuar, 2 gün sürecek.
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