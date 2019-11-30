12 bin yıllık geçmişiyle Boncuklu Tarla

Kazılarda elde edilen bulgularla, Epipaleolitik dönemden Geç Çanak Çömlek Öncesi Neolitik dönem B evresine kadar geçen süreci içeren 6 tabaka tespit edildi.

11 bin 300 yıllık olduğu tahmin edilen tapınağın ortaya çıkarıldığı tarlada, 20 bin boncuk tespit edildi.