12 bin yıllık geçmişiyle Boncuklu Tarla
Mardin'de Neolitik Çağ buluntularını bünyesinde barındıran Boncuklu Tarla, 12 bin yıllık geçmişiyle insanlık tarihine ışık tutuyor.
30.11.2019
Mardin Müze Müdürlüğünce bölgede 2012 yılında başlatılan arkeolojik kazı çalışmalarının 3`üncü sezonu tamamlandı.
Kazılarda elde edilen bulgularla, Epipaleolitik dönemden Geç Çanak Çömlek Öncesi Neolitik dönem B evresine kadar geçen süreci içeren 6 tabaka tespit edildi.
11 bin 300 yıllık olduğu tahmin edilen tapınağın ortaya çıkarıldığı tarlada, 20 bin boncuk tespit edildi.
Kazılarda ayrıca kemer, toka, düğme, küpe ve değişik süs eşyaları bulundu.
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