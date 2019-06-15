111 yıllık geleneksel yayla yolculuğu

Günler öncesinden yöresel kıyafetlerini hazırladı, erkekler de koyun ve keçileri yıkayıp boyadı, inekleri örme şeritlerle süsledi.

Okullarda tatil zilinin çalmasının ardından toplu olarak şenlik havasında yaylaya giden mahalle sakinleri, geleneksel kıyafetleriyle kemençe eşliğinde horon teperek yaylaya çıktı.

Traktörlerle eşyalarını ve yavru hayvanlarını taşıyan göçerler, yaylaya geldiğinde meydanda toplanıp bir süre hep birlikte eğlendi.