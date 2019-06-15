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111 yıllık geleneksel yayla yolculuğu

Sakarya'nın Hendek ilçesinde köylüler, okulların tatil olmasının ardından yaylaya, 111 yıllık geleneksel zorlu göç yolculuğuna çıktı.

15.06.2019

Günler öncesinden yöresel kıyafetlerini hazırladı, erkekler de koyun ve keçileri yıkayıp boyadı, inekleri örme şeritlerle süsledi.
Okullarda tatil zilinin çalmasının ardından toplu olarak şenlik havasında yaylaya giden mahalle sakinleri, geleneksel kıyafetleriyle kemençe eşliğinde horon teperek yaylaya çıktı.
Traktörlerle eşyalarını ve yavru hayvanlarını taşıyan göçerler, yaylaya geldiğinde meydanda toplanıp bir süre hep birlikte eğlendi.
Dikmen Yaylası`na doğru zil ve çan sesleri eşliğinde yola düşen köylüler, 10 kilometrelik zorlu dik yolu yüzlerce hayvanla katetti.
Göçü izlemeye gelenler de yöresel kıyafet giyip bu eğlenceye ortak oldu.
Hazırlıklardan sonra kemençe eşliğinde yaylaya çıkan göçerler eğlenceye yaylada devam ediyor.
Kaynak: AA
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