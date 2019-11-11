Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında Ankara’nın Yenimahalle ilçesindeki Batıkent Çakırlar mevkisinde düzenlenen programa katıldı.

Programa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de katıldı.

Diyarbakır Diyarbakır`da "11 milyon fidan dikimi" etkinliği kapsamında 100 farklı noktada 300 bin fidan toprakla buluştu.

Diyarbakır Dicle Üniversitesi kampüs alanındaki fidan dikim etkinliğinde renkli görüntüler oluştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, burada fidan dikti.

Ankara

Ankara

Ankara

Ankara

Ankara

Ankara

Ankara

Ankara

Ankara

Ankara

Ankara

Diyarbakır

Diyarbakır

Diyarbakır

Diyarbakır

Diyarbakır

Diyarbakır

Ankara Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri`nin (TSK) komuta kademesi, "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında Harbiyelilerle 1111 fidan dikti.

Ankara Tarım ve Orman Bakanlığınca Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ile Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu`na geldi.

Ankara Kara Harp Okulu Komutanı Tuğgeneral Gültekin Yaralı ve Dekan Prof. Dr. Tufan Gündüz tarafından karşılanan Akar, Harbiyelilerin bulunduğu tören kıtasını selamladı. Daha sonra fidan dikimi alanına geçen Akar ve komutanlar, saat 11.11`de Harbiyelilerle fidan dikti, can suyu verdi.

Ankara Kara Harp Okulu yerleşkesine 1111 fidanın dikildiği etkinlikte Sıfır Atık Projesi kapsamında Kara Harp Okulu`nda sağlanan kompozit gübre de kullanıldı. Akar ve komutanlar, fidan dikiminin ardından, aralarında misafir askeri personelin de bulunduğu Harbiyelilerle sohbet etti.

Ankara

Ankara

Ankara

Ankara

Ankara

Manisa Yurt genelinde eş zamanlı başlatılan "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında Manisa`nın 17 ilçesindeki 70 farklı noktada fidan dikim töreni gerçekleştirildi.

Manisa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan`ın başlattığı ağaçlandırma seferberliği kapsamında Manisa`daki fidan dikim etkinliği, Yunusemre ilçesine bağlı Yağcılar Mahallesi`ndeki ağaçlandırma sahasında başladı.

Manisa

Manisa

Manisa

Manisa

Manisa

Manisa

Manisa

Konya Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında Konya`da gerçekleştirilen fidan dikimi törenine katılarak fidan dikti.

Konya Programda çok sayıda katılımcı yer aldı.

Konya Varank, burada katılımcılara ikramda bulundu.

Konya

Konya

Konya

Konya

Konya

Konya

Kırklareli Kırklareli`nde, kampanya kapsamında düzenlenen etkinlikte 80 bin 10 fidan toprakla buluştu.

Kırklareli

Kırklareli

Kırklareli

Kırklareli

Kırklareli

Kırklareli

Kırklareli

Çanakkale Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında Çanakkale`de fidanlar toprakla buluştu.

Çanakkale Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça, törende fidan dikti.

Çanakkale

Çanakkale

Çanakkale

Avrupa şampiyonu boksör Elif Güneri fidan dikti Kadınlarda Avrupa boks şampiyonu Elif Güneri, 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen "11 milyon fidan dikimi" etkinliği kapsamında Karabük`ün Safranbolu ilçesinde fidan dikti.

Kırıkkale Yurt genelinde başlatılan "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında, Kırıkkale`de 12 ayrı noktada 71 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Kırıkkale Bahşılı ilçesi mesire alanındaki etkinlikte de hükümlüler tarafından fidan dikildi

Bartın Gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil bir Türkiye için 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında Bartın`da 8 farklı noktada 3 bin 985 fidan toprakla buluşturuldu.

Bartın

Bartın

Bolu Gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil bir Türkiye için 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında Bolu`nun Mudurnu ilçesinde fidanlar toprakla buluşturuldu.

Bolu

Osmaniye Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında Osmaniye`de 95 bin fidan dikildi.

Osmaniye

Osmaniye

Çorum Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan "Geleceğe Nefes" seferberliği çerçevesinde, 11 Kasım 2019`da saat 11.11`de 11 milyon fidan, Türkiye`nin 2023 noktasında toprakla buluşturuluyor.

Çorum`da 1 saatte en fazla fidan dikimi rekor denemesi başladı Çorum`da, "Geleceğe Nefes" seferberliği kapsamında, Endonezya`ya ait "1 saat içinde en fazla fidan dikme" rekorunun kırılması için gerçekleştirilen deneme başladı.

Çorum Türk halkının büyük ilgi gösterdiği organizasyon kapsamında, 232 bin 647 fidanla Endonezya`ya ait "1 saat içinde en fazla fidan dikme" rekorunun, Çorum`da 301 bin 111 fidan dikilerek kırılması da hedefleniyor. Böylece Guinness dünya rekorunun Türkiye adına tescil ettirilmesi amaçlanıyor.

Çorum Çorum`daki rekor denemesine, Celilkırı mevkisinde bulunan 156 hektarlık alanda hazırlanan sahada Guinness yetkilileri gözetiminde başlandı.

Çorum Rekor denemesinde Guinness yetkililerinin yanı sıra mimar, spor hakemi, orman mühendisleri ve öğretmenlerden oluşan 80 kişilik heyet görev alıyor.

Adana Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında Pozantı ilçesinde 5 farklı noktada 10 bin fidan toprakla buluştu.

Adana

Adana

Adana

Bursa Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında Bursa`da binlerce fidan toprakla buluşturuldu.

Bursa

Bursa

Bursa

Bursa