100. yıl anısına denize "1919" yazıldı

Bu yıl, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919`da Samsun`a çıkışının 100`üncü yılı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Samsun Yelken Kulübü iş birliği ile bu özel gün için Karadeniz`e, dubalarla, üzerinde Atatürk`ün resmi ve Türk bayrakları bulunan "1919" sayısı oluşturuldu.
Ayrıca, 100`üncü yıl etkinlikleri kapsamında Samsun`da 100. yıl Atatürk Kupası Optimist Yarışları düzenlendi.
Yarışmaya 160 sporcu, 21 antrenör ile 25 hakem katıldı.
Samsun`da 5 gün sürecek yarışmanın ilk gününde denizde rüzgar olmaması nedeniyle yarışmacılar start alamadı.