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Parçalı Bulutlu

100. yıl anısına denize "1919" yazıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Samsun Yelken Kulübü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100'üncü yılı için etkinlikler düzenliyor. Bunun için Karadeniz'e, dubalarla, üzerinde Atatürk'ün resmi ve Türk bayrakları bulunan "1919" yazıldı.

17.05.2019

Bu yıl, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919`da Samsun`a çıkışının 100`üncü yılı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Samsun Yelken Kulübü iş birliği ile bu özel gün için Karadeniz`e, dubalarla, üzerinde Atatürk`ün resmi ve Türk bayrakları bulunan "1919" sayısı oluşturuldu.
Ayrıca, 100`üncü yıl etkinlikleri kapsamında Samsun`da 100. yıl Atatürk Kupası Optimist Yarışları düzenlendi.
Yarışmaya 160 sporcu, 21 antrenör ile 25 hakem katıldı.
Samsun`da 5 gün sürecek yarışmanın ilk gününde denizde rüzgar olmaması nedeniyle yarışmacılar start alamadı.
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