100. yıl anısına denize "1919" yazıldı

Bu yıl, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919`da Samsun`a çıkışının 100`üncü yılı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Samsun Yelken Kulübü iş birliği ile bu özel gün için Karadeniz`e, dubalarla, üzerinde Atatürk`ün resmi ve Türk bayrakları bulunan "1919" sayısı oluşturuldu.